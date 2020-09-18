كما تم الاستعانة بالمدارس القريبة من مراكز التكنولوجية لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح ، وتم لمد ساعات العمل للعاملين في الملف ل 10 مساءً .
ويوجد حوالى 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنمية المحلية: إلغاء الإجازات الرسمية للعاملين بملف التصالح على مخالفات البناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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