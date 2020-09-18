في 6 خطوات.. تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإجراءات التى يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار.
فيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشأة:
1- تقدم لشركة التوزيع المعنية بعد استكمال الطلب والمستندات
2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيه عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة)
3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل
4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف
5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة
6-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد
لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشات علي الجهدين المتوسط والمنخفض عبر الرابط التالي :
https://bit.ly/2RCVIzH
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