اليوم.. العنانى يزور برلين لبحث استئناف السياحة الوافدة

يزور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عنانى، العاصمة الألمانية، فى إطار جهود استئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، لاسيما محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومدينة مرسى مطروح.





وبحسب بيان، اليوم الجمعة، قال السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر بألمانيا، إنه على الرغم من أن الزيارة تعد قصيرة حيث لن تمتد سوى ليوم واحد إلا أن برنامجها مكثف ومتنوع وتمثل دعما كبيرا للتحركات والاتصالات التى تقوم بها السفارة منذ عدة أشهر مع الجانب الألمانى على المستويات الرسمية والبرلمانية والإعلامية، ومع رؤساء مجالس كبرى والشركات والاتحادات السياحية فى ألمانيا لعودة السائحين الألمان إلى المقاصد السياحية المصرية عقب حظر السفر الذى فرضته ألمانيا تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبى حظر السفر لأكثر من 150 دولة فى ظل انتشار وباء "كوفيد- 19".

وأشار عبد الحميد إلى أن السفارة رتبت لقاءات للدكتور خالد العنانى مع كل من وزير الدولة الألمانى للشؤون الخارجية ميجيل بيرجر، ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد ومفوض الحكومة الألمانية للشؤون السياحية المسؤول عن الملف السياحى بالحكومة توماس برايس، ومع رئيس لجنة السياحة بالبوندستاج وعدد من البرلمانيين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس كبرى الشركات والاتحادات السياحية وعقد لقاءات إعلامية متنوعة.