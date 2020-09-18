بدء تطبيق لائحة المخالفات على مَن لم يجر فحص مسحة الأنف PCR بأبوظبي

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي بدء تطبيق لائحة المخالفات على مَن لم يجر فحص مسحة الأنف PCR .
وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت البدء بتطبيق لائحة المخالفات على مَن لم يجر فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس من دخول إمارة أبوظبي، لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
كما كشف مكتب أبوظبي الإعلامي، عن أنه يُعفى من هذه الإجراءات المتطوعون في تجارب لقاح "كوفيد- 19".
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