التموين: الكمامات القماشية متوافرة بجميع المحال.. ولا صحة لوقفها

وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية، وأن الكمامات القماشية متوافرة بشكل طبيعى بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التى تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل.

وفى سياق متصل، تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماشية توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة للوزارة، وذلك لتوزيعها على بقالى التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيداً لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه، حيث تم توريد الكمامات فى مختلف محافظات الجمهورية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع التلاعب من قبل المنافذ، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هى نفس الأصناف وبالمواصفات التى تم التعاقد عليها، وفى حال رصد أى مخالفة سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.