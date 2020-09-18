التخطيط تنفى بيع  المقرات القديمة للوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى بيان، أنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادى، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أى منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وفى سياق متصل، وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالى تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

ويرتكز صندوق مصر السيادى بشكل رئيسى على الاستثمار المحلى، وذلك من خلال الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حالياً أو فى مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، كما سيعمد الصندوق إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص فى الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما فى ذلك الأراضى والمبانى) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.