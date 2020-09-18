 التعليم: بدء الدراسة فى 17 أكتوبر المقبل.. ولا تأجيل بسبب كورونا

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقا، والمقرر أن تبدأ فى 17 أكتوبر المقبل، مُشيرةً إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسى الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 "مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا"، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 "مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا"، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، بينما تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.



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