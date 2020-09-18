التعليم العالى: الأنشطة الطلابية مستمرة بالجامعات فى العام الدراسى الجديد

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إلغاء الأنشطة الطلابية بجميع الجامعات المصرية خلال العام الجامعى 2020-2021، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية خلال العام الجامعى 2020-2021.

وأوضحت أنه سيتم استحداث بعض الأساليب الجديدة فى تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال برامج السوشيال ميديا والألعاب والمنافسات الإلكترونية خلال العام الجامعى الجديد 2020-2021، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التى تتطلب حضوراً فعلياً للطلاب سيتم تفعيلها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، سيتم الإعلان عن جدول تنفيذ الأنشطة الطلابية لكافة الكليات (النظرية – العملية) وفق جدول أيام حضور الطلاب الفعلى للكليات والجامعة، بالإضافة لما سيتم تفعيله من أنشطة من خلال برامج (أونلاين)، كما سيتم إجراء بث مباشر للعديد من الورش على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، ورفع العديد من الفيديوهات والمقاطع التوعوية القصيرة لمجموعة من الإعلاميين والمذيعين والمؤثرين حول طرق التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعقد دورات تدريبية متخصصة لرفع مهارات وقدرات القيادات الطلابية والقيادات من شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأخصائى ومديرى رعاية الشباب من خلال برامج (أونلاين)، وبالتنسيق مع المراكز المتنوعة بمراكز تطوير التعليم الجامعى الموجودة بكل جامعة لتحقيق الاستفادة القصوى والتنمية المنشودة، كما سيتم إقامة حفلات فنية (أونلاين) من فرق ومنتخبات الجامعات وعلى مسارح الجامعات مع البث المباشر على الصفحات الرسمية أو برامج اليوتيوب لكل جامعة.