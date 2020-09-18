مصر للطيران تسير اليوم 41 رحلة تنقل على متنها 4500 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصري، اليوم الجمعة، 41 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 4500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأعلنت مصر للطيران أن الشركة ستسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من " بيروت وبغداد ولندن والرياض ولارناكا واثينا وميلانو وباريس ونيويورك وامستردام وفرانكفورت وكوبنهاجن وجوبا وبودابست والبحرين وروما وبكين واربيل ونيروبي والشارقة والخرطوم والمدينة المنورة، و3رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، واسطنبول و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الأقصر، بالإضافة إلى 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4500 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.