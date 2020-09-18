تطبيق التجربة في المصالح الحكومية.. مدبولي يتابع إجراءات تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في شتى مناحي الحياة، بدأت باستبدال العدادات التقليدية لعدد من الخدمات بأخرى ذكية مسبوقة الدفع، ونحن نتبنى تطبيق هذه التجربة في عدد من المصالح والهيئات الحكومية، ونسعى لتعميمها على مستوى الجمهورية، خاصة مع الفائدة الكبيرة لتركيب هذه العدادات للمواطن وللشركات مقدمة الخدمة على السواء.

وأضاف رئيس الوزراء أن تطور نظم الدفع الإلكتروني سهّل عملية تركيب العدادات الذكية، حيث يمكن شحن هذه العدادات بدون الحاجة للمحصل، من خلال إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، أو حتى عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة.