التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

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القباب الجميلة
المعلم الثاني فى بوركينا فاسو هو التكوينات الصخرية المنتفخة التى تجذب إليها آلاف السياح فى كل عام، حيث يمكنك الاستراحة بدون إزعاج،ـ يمكنك أيضا ممارسة التسلق من خلال الصعود السهل على الجوانب المتصدعة للقباب، والتي تجلس جنبًا إلى جنب مثل سلسلة من الأكواخ الرمادية الضخمة.
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قباب فابيدوغو هي مبانٍ حقيقية يبلغ ارتفاعها عدة أمتار من الطبيعة، تقع على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من مدينة بانفورا .
تسعى جمهورية بوركينا فاسو إلى العمل على تبنى استراتجية جديدة من أجل تحقيق التنمية فى البلاد، وعليه قامت الحكومة بوضع الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2020 ، والتى تستهدف الحد من الفقر، وتلبية الاحتياجات الأساسية.
يذكر أن مجال الزراعة يعد أحد المجالات الهامة التى يقوم عليها الإقتصاد البوركيني فإن تلك الدولة لديها من المنتجات التى لا توجد فى دول أخرى مثل القطن والفول السوداني والمكسرات الشيا والسمسم والذرة الرفيعة والدخن والذرة والأرز، لذلك نظرا لوفرة المواد الخام فإن الدولة تسعى لإقامة الصناعات التى تمكنها من الاستفادة من تلك المواد مثل مجال الصناعات "قماش قطني ، مشروبات ، معالجة زراعية ، صابون ، سجائر ، أقمشة ، ذهب".
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