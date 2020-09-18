الارشيف / أخبار مصرية

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

0 نشر
0 تبليغ

تحيطها ستة دول "مالي من الشمال، النيجر من الشرق، بنين من الجنوب الشرقي، توجو وغانا من الجنوب وساحل العاج من الجنوب الغربي"، تقع ضمن دول الصحراء الكبرى في أفريقيا، هى دولة بوركينا فاسو التى تقع في غرب أفريقيا، معالمها تميزها عن غيرها بل وتنفرد بأماكن تاريخية تأخذك إلى تلك العصور القديمة.
من بين تلك المواقع التى تسحرك هي مدينة بوبوديولاسو فى بوركينافاسو، والتى يقع فيها المسجد الكبير والذى يمثل أحد أهم المواقع التاريخية داخل بوركينا فاسو فهو عبارة عن مبنى من الطين مكون من أبراج مخروطية ودعائم خشبية بني عام 1890، يحضر إليه الناس مكن كل صوب فهو مكان مقدس، يأخذك سحره عند غروب الشمس حيث تتحول وجهته إلى ظلال ذهبية.

إقرأ أيضا: 

القباب الجميلة

المعلم الثاني فى بوركينا فاسو هو التكوينات الصخرية المنتفخة التى تجذب إليها آلاف السياح فى كل عام، حيث يمكنك الاستراحة بدون إزعاج،ـ يمكنك أيضا ممارسة التسلق من خلال الصعود السهل على الجوانب المتصدعة للقباب، والتي تجلس جنبًا إلى جنب مثل سلسلة من الأكواخ الرمادية الضخمة.

إقرأ أيضا: 

قباب فابيدوغو هي مبانٍ حقيقية يبلغ ارتفاعها عدة أمتار من الطبيعة، تقع على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا من مدينة بانفورا .

تسعى جمهورية بوركينا فاسو إلى العمل على تبنى استراتجية جديدة من أجل تحقيق التنمية فى البلاد، وعليه قامت الحكومة بوضع الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2020 ، والتى تستهدف الحد من الفقر، وتلبية الاحتياجات الأساسية.

يذكر أن مجال الزراعة يعد أحد المجالات الهامة التى يقوم عليها الإقتصاد البوركيني فإن تلك الدولة لديها من المنتجات التى لا توجد فى دول أخرى مثل القطن والفول السوداني والمكسرات الشيا والسمسم والذرة الرفيعة والدخن والذرة والأرز، لذلك نظرا لوفرة المواد الخام فإن الدولة تسعى لإقامة الصناعات التى تمكنها من الاستفادة من تلك المواد مثل  مجال الصناعات "قماش قطني ، مشروبات ، معالجة زراعية ، صابون ، سجائر ، أقمشة ، ذهب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا