4 أيام وينتهي الصيف.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام الخريف

خمسة أيام فقط هي من تفصلنا عن بداية فصل الخريف، الذي يبدأ أول أيامه الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، لتنتهي بحلوله أجواء فصل الصيف الذي دامت لمدة أكثر من ثلاثة أشهر شهدت خلالها البلاد أجواء ما بين الحارة على محافظات الوجه البحري وشديدة الحرارة على محافظات الجنوب، صاحبها نسب رطوبة تسببت في الاحساس بحرارة الصيف.

هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه مع بداية فصل الخريف، ستبدأ الاجواء بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام تدريجيا، ولكن هذا الفصل يعتبر فصل التقلبات الحادة والسريعة، حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية. وأحيانا تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح ما بين 4 لـ 5 درجات، ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى وقد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية.

فيما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، يوم الأربعاء القادم، الموافق أول أيام الخريف، مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، على القاهرة والوجه البحري يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة.