الحكومة: إنشاء 2000 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 مترا كاملة التشطيب بالبحر الأحمر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحر الأحمر، في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر.

وخلال اللقاء عرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض البحر الأحمر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، والتي تتم بإعتمادات مالية تبلغ 411.5 مليون جنيه، وبمعدل تنفيذ 44%، في قطاعات الإسكان الإجتماعي، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والتعليم، والموارد المائية، فضلًا عن مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر، والأزهر الشريف، واستكمال مدينة الحرفيين التابعة لوزارة الأوقاف، موضحًا أن تنفيذ هذه الخطة الاستثمارية يتم عبر 5 برامج عمل تتضمن مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق والشوارع الداخلية داخل المدن، وبرنامج خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وبرنامج تحسين البيئة.

وتناول محافظ البحر الأحمر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أشار اللواء عمرو حنفي إلى أنه يتم تنفيذ محطة مُعالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم، ومد خدمة الصرف الصحي للمدن بالمناطق المحرومة بالغردقة، وتنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحي لمدن رأس غارب، سفاجا، القصير، ومحطات المعالجة الثلاثية، وتنفيذ محطة تحلية مياه البحر "اليسر"، بطاقة 40/80 ألف م3/يوم بالغردقة، وإنشاء عدد 2 خزان أرضي سعة 20 ألف م3 بالكيلو 36 على خط الكريمات ـ الغردقة، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الغردقة الثلاثية، بطاقة 90 ألف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة رأس غارب، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة القصير طاقة 10 آلاف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة سفاجا، طاقة 10 آلاف م3/يوم، وتطوير رافع مياه الدهار واستكمال أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية بالغردقة خزان GLS سعة 10 آلاف م3، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق العرب والعفش بالغردقة، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب برأس غارب.

وفيما يتعلق بمشروعات الصحة، أوضح المحافظ أنه يتم إنشاء مستشفى رأس غارب المركزي، بسعة 87 سريرًا بجميع التخصصات والعيادات الخارجية، كما عرض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا بمحافظة البحر الأحمر، ومنها تعقيم الشوارع والمنشآت العامة، وتأمين المنافذ المختلفة وعلى رأسها المطارات.

وتناول محافظ البحر الأحمر موقف تنفيذ المشروعات في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم بتنفيذ 12 مشروعًا بالمحافظة، باجمالي فصول 232 فصلًا، بتكلفة اجمالية 89 مليون جنيه، من بينها 5 مدارس جار البدء في إنشائها، بعدد 110 فصول، و 7 مدارس جار عمل صيانة شاملة بها.

وحول مشروعات جهاز التعمير، أشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه يتم تنفيذ وحدات للإسكان البدوي، من بينها إنشاء عدد من وحدات التوطين، والمباني الخدمية، بكل من أبو غصون، وحماطة، وعرب صالح، بجنوب مرسى علم، و 100 وحدة سكن بدوي، بأبو رماد بحلايب. كما يتم تنفيذ مشروعات للطرق الداخلية، منها رصف 7 كم طرق بأبوغصون وحماطة بجنوب مرسى علم، و رصف 10 كم طرق بالشلاتين ومرسى حميرة، و 10 كم طرق بحلايب في كل من أبو رماد، وأدلديت، ورأس حدربة، ورفع كفاءة طريق قرية الخير / أبرق بالشلاتين بطول 30 كم. وتنفيذ توسعات كل من محطة تحلية مياه أبو رماد، ومحطة تحلية حلايب، لزيادة طاقة كل محطة منها من 1500 م3/يوم، إلى 4500 م3/يوم.

وعرض اللواء عمرو حنفي مشروعات تطوير العشوائيات والإرتقاء بحياة قاطنيها، وتشمل تطوير الأحياء القديمة بالغردقة ومنها أحياء الملاحة والميناء، وكذلك إنشاء 500 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب، وإنشاء 1500 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب.

كما عرض المحافظ مشروعات الموارد المائية الجاري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، وتتضمن إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وانشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و 4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.

وتناول محافظ البحر الأحمر، مشروعات وزارة الأوقاف التي تتولى تنفيذ مدينة الحرفيين على 3 مراحل، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، شاملة المرافق، لتوفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، من خلال توطين عدد 1387 مشروعا حرفيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بواقع 420 مشروعًا حرفيًا.

وحول مشروعات الأزهر الشريف، فمنها تنفيذ جناح معهد رأس غارب النموذجي، ومعهد اللغات الأزهري بالغردقة، ونزل شباب واستراحة الغردقة، واحلال وتجديد المعهد الإبتدائي الأزهري بسفاجا، وجناح معهد الشلاتين.

أما مشروعات الكهرباء، أشار المحافظ إلى أنه يتم إنشاء محطة محولات غرب بكر للربط مع محطات توليد الرياح بمنطقة رأس غارب، وجبل الزيت، وتدعيم الأحمال الحالية والمستقبلية بالمنطقة، وإنشاء محطة محولات شمال الغردقة، لتدعيم الأحمال المستقبلية بمدينة الغردقة وضواحيها، واحلال محطة محولات سفاجا القديمة بمحطة محولات سفاجا، وذلك لتدعيم الأحمال الحالية والمستقبلية بمدينة سفاجا وضواحيها.