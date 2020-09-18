صور.. تسليم 240 وحدة بدار مصر بالأندلس فى القاهرة الجديدة الأحد المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد 20/9/2020، وحتى يوم الأحد 11/10/2020، تسليم 240 وحدة سكنية "10 عمارات" بالمرحلة الأولى (كود 123 ) + المتبقى من الدورين الأرضى والأخير من المرحلتين الأولى والثانية ( كود 423 ) بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس الـ (70عمارة)، بمدينة القاهرة الجديدة.





وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 53 – 57 - 58)، يوم الأحد 20/9/2020، ووحدات العمارات أرقام ( 54 – 55 – 56)، يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارتين (65 - 66)، يوم الأحد 4/10/2020، ووحدات العمارتين (59 - 60)، يوم الأحد 11/10/2020. وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطـاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

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