وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ذلك بمحافظات: "أسيوط – سوهاج – قنا –الإسماعيلية – الشرقية"، بواقع 4 طن لكل من محافظة "أسيوط – سوهاج – قنا"، و3 طن لمحافظتى "الإسماعيلية – الشرقية"، وذلك للأسبوع السابع على التوالى.
وأضافت أنه يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 685 ألف كيلو من اللحوم، بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. الأوقاف توزع 18 طنا من لحوم الأضاحى بـ5 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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