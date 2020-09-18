غدا.. الأوقاف توزع 18 طنا من لحوم الأضاحى بـ5 محافظات

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ذلك بمحافظات: "أسيوط – سوهاج – قنا –الإسماعيلية – الشرقية"، بواقع 4 طن لكل من محافظة "أسيوط – سوهاج – قنا"، و3 طن لمحافظتى "الإسماعيلية – الشرقية"، وذلك للأسبوع السابع على التوالى.

وأضافت أنه يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 685 ألف كيلو من اللحوم، بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية – القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".