الهجرة تعلن عددا من الضوابط للتواصل مع تجمعات المصريين بالخارج

أعلن مازن فهمى مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات المصرية بالخارج، عددًا من الضوابط الواجب توافرها فى الصفحات والمجموعات الفاعلة "الجروبات" على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمصريين فى الخارج، منها ألا يقل عدد الأعضاء عن عشرة آلاف شخص.





وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، أن هذه الضوابط جاءت لتعبر عن صوت المواطنين المغتربين، حفاظًا على رعاية مصالحهم وتقديراً لجهودهم المخلصة ودورهم المشهود فى الدفاع عن الوطن.

وقال فهمى إن الوزارة حريصة على التواصل مع مختلف الكيانات المصرية بالخارج وتثمّن سعيهم جميعا لجمع المصريين حول العالم تحت مظلة الوطن، والعمل على نبذ الفرقة وترسيخ مفاهيم الوحدة والعمل المشترك للصالح العام.

وأوضح مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات المصرية، أن المعايير الواجب توافرها فى الصفحات والمجموعات الفاعلة الخاصة بالمصريين بالخارج على منصات التواصل الاجتماعى، تضم الآتى: ألا يقل عدد الأعضاء عن عشرة آلاف شخص، مع مراعاة حجم الجالية المصرية فى الدولة محل النشاط، أن يكون معدل التفاعل على الصفحة أو المجموعة يتم بصورة شبه يومية، أن يكون نشاط المجموعة "الجروب" مرتبطاً بخدمة المصريين فى الخارج أو عرض ومحاولة حل مشكلاتهم.

وأكد ضرورة استيفاء إجراءات التسجيل لدى الوزارة للمشاركة فى سلسلة الاجتماعات المقبلة التى سبق الإعلان عنها.

وكانت وزارة الهجرة قد سبق أن أعلنت عن عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة القادمة مع الاتحادات والكيانات ومديرى الصفحات الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارهم ممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج، فى إطار مجال رعاية وخدمة المصريين بالخارج، حيث تعد هذه الاجتماعات بديلا عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذى كان من المقرر أن ينعقد خلال شهر أغسطس من العام الجارى، وتم إلغاؤه نظرا لتداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).