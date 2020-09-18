الطيران: مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أرمينيا وبرج العرب الأولى من ميلانو.. صور

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن مطار شرم الشيخ الدولى، أولى رحلات شركة ايركايرو القادمة من أرمينيا وعلي متنها 52 راكبا من بينهم وفد إعلامى وبعض من وكلاء شركات السياحية الأرمينية، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . هذا و ستقوم اير كايرو بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا على نفس خط الطيران .

كما استقبل مطار برج العرب الدولى طائرة شركة Wizz Air من طراز Airbus 320 وعلى متنها ١٨٠ راكبًا فى الاتجاهين فى أولى رحلاتها الجوية بين ميلانو ومطار برج العرب ، وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا بين ميلانو وبرج العرب، وذلك فى ضوء مجهودات وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جميع مطارات الجمهورية . وتم إستقبال الطائرتين بتقليد رش المياه حيث قام فريقى العلاقات العامة بالمطارين بالترحيب بالركاب وتقديم الورود لهم، وكذا تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم ، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار ات المصرية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .