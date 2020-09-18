نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزارء: إنشاء 2000 وحدة سكن بدوي بمحافطة البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر عبر تقنية "فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحر الأحمر.

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر إلى أنه يتم تنفيذ وحدات للإسكان البدوي، من بينها إنشاء عدد من وحدات التوطين، والمباني الخدمية، بكل من أبو غصون، وحماطة، وعرب صالح، بجنوب مرسى علم، و100 وحدة سكن بدوي، بأبو رماد بحلايب. كما يتم تنفيذ مشروعات للطرق الداخلية، منها رصف 7 كم طرق بأبوغصون وحماطة بجنوب مرسى علم، ورصف 10 كم طرق بالشلاتين ومرسى حميرة، و10 كم طرق بحلايب في كل من أبو رماد، وأدلديت، ورأس حدربة، ورفع كفاءة طريق قرية الخير أبرق بالشلاتين بطول 30 كم. وتنفيذ توسعات كل من محطة تحلية مياه أبو رماد، ومحطة تحلية حلايب، لزيادة طاقة كل محطة منها من 1500 م3يوم، إلى 4500 م3يوم.

وعرض اللواء عمرو حنفي مشروعات تطوير العشوائيات والإرتقاء بحياة قاطنيها، وتشمل تطوير الأحياء القديمة بالغردقة ومنها أحياء الملاحة والميناء، وكذلك إنشاء 500 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب، وإنشاء 1500 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب.

كما عرض المحافظ مشروعات الموارد المائية الجاري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، وتتضمن إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وانشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.

وتناول محافظ البحر الأحمر، مشروعات وزارة الأوقاف التي تتولى تنفيذ مدينة الحرفيين على 3 مراحل، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، شاملة المرافق، لتوفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، من خلال توطين عدد 1387 مشروعا حرفيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بواقع 420 مشروعًا حرفيًا.

وحول مشروعات الأزهر الشريف، فمنها تنفيذ جناح معهد رأس غارب النموذجي، ومعهد اللغات الأزهري بالغردقة، ونزل شباب واستراحة الغردقة، واحلال وتجديد المعهد الإبتدائي الأزهري بسفاجا، وجناح معهد الشلاتين.

أما مشروعات الكهرباء، فقد أشار المحافظ إلى أنه يتم إنشاء محطة محولات غرب بكر للربط مع محطات توليد الرياح بمنطقة رأس غارب، وجبل الزيت، وتدعيم الأحمال الحالية والمستقبلية بالمنطقة، وإنشاء محطة محولات شمال الغردقة وذلك لتدعيم الأحمال المستقبلية بمدينة الغردقة وضواحيها، واحلال محطة محولات سفاجا القديمة بمحطة محولات سفاجا، وذلك لتدعيم الأحمال الحالية والمستقبلية بمدينة سفاجا وضواحيها،.

أما عن مشروعات الشباب والرياضة، فأكد اللواء عمرو حنفى استكمال انشاء المقر وصالات الأنشطة بنادي الهلال الرياضي بسفاجا، ورفع كفاءة مقر نادي النشء وشباب العمال بالقصير، واستكمال سور نادي 6 أكتوبر بالقصير، واستكمال صالة الأنشطة بنادي الرحلات الرياضي بالغردقة، واستكمال سور مركز شباب القصير، واستكمال المقر وشبكات الصرف الصحي بمركز شباب السلام بالغردقة، واستكمال تعلية صالة الأنشطة بمركز شباب الغردقة.

وأضاف أنه تم البدء فى أعمال تطوير شاطئ 4 بمدينة الغردقة بتكلفة 16 مليون جنيه، وسيتم الإنتهاء منه خلال 3 أشهر، كما يتم دراسة مشروع انشاء موقف اقليمي مجمع للسيارات بالغردقة لخلخلة الحركة من داخل مدينة الغردقة وتحويلها للطريق الدائري الاوسط علي حدود المدينة، وتكلفة المشروع 180 مليون جنيه، على مساحة 26 فدانًا.

وعرض محافظ البحر الأحمر، موقف إجراءات تقنين وضع اليد، والتصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن موقف تقنين وضع اليد شهد خلال الفترة بين يوليو حتى سبتمبر 2020، الحصول على موافقات لصالح 670 حالة، تم التعاقد مع 192 حالة منها حتى الآن.

وحول موقف التصالح على مخالفات البناء، لفت المحافظ إلى أن عدد طلبات التصالح المُقدمة حتى 15 سبتمبر 2020، بلغ 1075 طلبا، صدرت قرارت تصالح لعدد 69 حالة، وانهى 14 حالة منهم التصالح.

