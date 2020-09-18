القوى العاملة: تطبيق لائحة المخالفات على من لم يجر فحص PCR بأبوظبى

جاء ذلك فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشير إلى بدء تطبيق لائحة المخالفات على مَن لم يجر فحص مسحة الأنف PCR .

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى، أعلنت البدء بتطبيق لائحة المخالفات على مَن لم يجر فحص مسحة الأنف PCR فى اليوم السادس من دخول إمارة أبوظبى، لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما كشف مكتب أبوظبى الإعلامى، عن أنه يُعفى من هذه الإجراءات المتطوعون فى تجارب لقاح "كوفيد- 19".