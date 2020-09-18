فيديو.. أعمال رفع كفاءة المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا

وشملت أعمال التطوير اللاند سكيب، وشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه وشبكات الكهرباء، وإضافة مولد جديد. جاء ذلك فى إطار الاهتمام بالعمق الاستراتيجى الإفريقى ودور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى مختلف دول العالم. والمركز الإسلامى المصرى بتنزانيا يقوم بنشاط دعوى وتعليمى، وذلك من خلال موفدى وزارة الأوقاف وعددهم 12 موفدًا مصريًّا، إضافة إلى 7 مدرسين تنزانيين، ويقوم المركز بتدريس المواد المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وتتحمل الوزارة رواتبهم جميعًا، بالإضافة لتحمل رواتب المدرسين التنزانيين.

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