صور.. الأوقاف تفتتح 3 مساجد بمحافظة الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، الافتتاح الرسمى لـ3 مساجد، وهى مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة أرمنت، ومسجد النور بمدينة الاقصر، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينية.





وأوضح الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المساجد الثلاث المفتتحة اليوم من المساجد التى تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة فى إطار الخطة الموضوعة لتجديد جميع المساجد على مستوى مراكز المحافظة. جاء ذلك فى ضوء تعزيز الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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