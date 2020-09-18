صور.. افتتاح مسجد عزبة نزهة فى المنزلة بتكلفة 3 ملايين جنيه

أناب محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد عزبة نزهة كوبرى مشه بمركز المنزلة، والذى تم إحلالة وتجديده ضمن خطة وزارة الأوقاف لعدد من المساجد.





وبحسب بيان للمحافظة، فإن المسجد الجديد تم تنفيذه على مساحة 300 متر ويتسع لأكثر من 400 مصلى وبلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه. وأدى السكرتير العام صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط أهالى القرية، وعقب أداء الصلاة نقل سكرتير عام المحافظة تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين والقيادات بمركز ومدينة المنزلة، مؤكدا حرصه على التعاون التام مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وجميع قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

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