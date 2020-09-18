محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود الأوقاف فى تجديد المساجد

وحسب بيان لـ وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، واستعرض مستجدات مشروعات هيئة الأوقاف المصرية، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر.
وأهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل، وكذلك نسخة من كتاب "الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، لـ عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.
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