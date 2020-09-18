قالت وزارة التربية والتعليم، إنه فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع مراحل التعليم المختلفة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد انتهت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية من فحص جميع الشكاوى الواردة من الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وحدثت لهم بعض المشاكل التقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان بصورة كاملة.
وكانت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية قد أعلنت عن وجود بريد إلكترونى لتلقي الشكاوى التي حدثت أثناء أداء الامتحان وفحصها والبت في أحقية أداء الامتحان مرة أخرى من عدمه، وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، وستقوم الوزارة يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، بالإعلان عن أسماء الطلاب الذين تم دراسة الشكاوى المقدمة منهم وثبت أحقيتهم في أداء الامتحان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 ليكون الموعد النهائي لأداء امتحان الطلاب المتقدمين لامتحان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء الامتحان، بدلاً من يومى 27-28 سبتمبر 2020 الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا.
جدير بالذكر أن امتحانات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين بعين شمس سيتم عقدها فى الموعد المحدد سلفًا من قبل الوزارة وطبقًا لما هو مدون على إخطار رقم الجلوس المعلن من خلال الموقع الرسمى للوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تحدد 22 سبتمبر موعد أداء امتحان الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.