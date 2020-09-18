نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 225 شاباً منهم 6 من ذوي القدرات في المقال التالي



تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية أشارت فيه إلي أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي ، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 162 منشأة ، وإعادة التفتيش على 87 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 21 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 31 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 11 شكوى منهم ، و3 شكوي منهم مستوفاة ، و 24 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 263 منشأة وإعادة التفتيش على 96 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضراً ، وتم تلقى 12 شكوي عمالية تم تسوية 3 منها ودياً ، وتحويل 4 منها للقضاء، و 5 شكاوي ما زالت تحت البحث ، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.

وأوضحت أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة علي 312 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط 225 شاباً منهم 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة"كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 673 شابا ، كما تم إستخراج 544 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية أشارت فيه إلي أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي ، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 162 منشأة ، وإعادة التفتيش على 87 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 21 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 31 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 11 شكوى منهم ، و3 شكوي منهم مستوفاة ، و 24 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 263 منشأة وإعادة التفتيش على 96 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضراً ، وتم تلقى 12 شكوي عمالية تم تسوية 3 منها ودياً ، وتحويل 4 منها للقضاء، و 5 شكاوي ما زالت تحت البحث ، كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل.وأوضحت أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة علي 312 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). اليوم.. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي الأول للمساواة في الأجور تشارك وزارة القوى العاملة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الأول للمساواة في الأجور عبر شبكة الانترنت الذي يعقد اليوم الجمعة ، لتبادل الأفكار والأدلة حول كيفية مكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي بفاعلية، مع الالتزام بمزيد من الإجراءات لتحقيق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وسوف تتناول الاحتفالية عرض لعدد من الخبرات حول قضايا تعزيز المساواة في الأجور في مختلف القطاعات بمشاركة من الجهات الفاعلة من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال .

ومن المقرر أن يمثل الأمانة العامة التحالف الدولي للمساواة في الأجور كل من غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛ وفمزيلي ملامبو نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وأنجيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد انضمت مصر إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور في بداية عام 2020 وتتمتع بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة بالتحالف، ويعكس انضمام مصر للتحالف الدولي للأجور حرص الحكومة المصرية على الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ، وخاصة الهدف 8.5 والذي ينص على : تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال ، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ، والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة.

يذكر أن التحالف الدولي للمساواة في الأجور أنشأ بتعاون من منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر 2017 كمنتدى عالمي لحشد التزام المجتمع العالمي وضمان عمله نحو الحد من استمرار فجوة الأجور بين الجنسين والتي تقدر بنسبة 23% على مستوى العالم.





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