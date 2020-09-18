صور.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة مسجد الفولى

يعد المسجد أحد أهم وأقدم المساجد بالمحافظة، وأحد المعالم المهمة بالمدينة، حيث عٌرفت مدينة المنيا بانها "منيا الفولى"، ويعد مقصدا للأهالى من شتى بقاع الجمهورية.

حضر الافتتاح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا واللواء محمد ضبش مساعد مدير الأمن، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف وعدد من نواب البرلمان ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وأدى المحافظ ومرافقوه شعائر صلاة الجمعة من المسجد، وسط حضور كبير من المواطنين، حيث أكد المحافظ أن أعمال التطوير، تأتى فى إطار خطة المحافظة للاهتمام بدور العبادة، وخاصة أن مسجد الفولى ليس مجرد مسجدا عاديا، بل هو رمز ومعلم مهما، عٌرفت المحافظة باسمه.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير بدأت فى سبتمبر الماضى، بتكلفة تصل إلى حوالى 3 ملايين جنيه، حيث تم تكليف الوحدة الإنتاجية بكلية الفنون الجميلة بإعداد مخطط عام للتطوير بالتنسيق مع الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة ومجلس مدينة المنيا.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير التى شملت، صيانة دورات المياه ودهان الواجهات والحوائط الداخلية وأعمال صيانة للكهرباء وزيادة الإضاءة بالمنطقة المحيطة بالمسجد.

هذا ويعد مسجد الفولى أحد أهم معالم محافظة المنيا بشارع كورنيش النيل والفولى هو على بن محمد بن على، ولد عام 990 هجرية، وجاء من اليمن إلى مصر، وتلقى العلوم بالأزهر وسار على المذهب الشافعى، وتزوج من أهل المنيا وعُرف بالمدينة "بأبى أحمد الفولى".

وروى، أنه عندما توفى عام 1076 هجريًا، ودُفن فى ضريح خاص بزاوية أنشأها فى حياته على شاطئ النيل الغربى، وفى عام 1946 تم تطوير المسجد وتوسعته حتى يستوعب الزائرين.