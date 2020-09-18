صور.. إعلان نتائج مبادرة سفراء الإعلام الجديد 4 أكتوبر

تعقد اللجنة الاستشارية لـ "مبادرة سفراء الإعلام الجديد" اجتماعًا، يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، لاختيار الأفضل منهم.





وقالت وزارة الدولة للإعلام، فى بيان، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المبادرة، وأسماء أصحاب الأفكار المميزة، يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر.

وتتكون اللجنة الاستشارية من عثمان بدران، مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees، ونسمة الشاذلى مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغانى، ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان مصور وقائد إبداعى بشركة The Brand Bees.

يذكر أن باب التقدم للاشتراك فى المبادرة، أغلق يوم الخميس الماضى، وتهدف المبادرة إلى تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.