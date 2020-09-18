فيديوجراف: رحلة 60 يوما.. لقاح كورونا أمل جديد للمصريين

وفى الفيديوجراف التالى، يرصد موقع "دوت الخليج" رحلة المتطوعين مع تجارب لقاح فيروس كورونا فى مصر. وخصصت الوزارة، عيادة للفحص، والتى يتم بها فحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية للتأكد من ملاءمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، بالإضافة إلى الغرفة المخصصة لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة، والتى يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة، ويتم أخذ مسحة PCR للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

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