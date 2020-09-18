خطيب الجامع الأزهر: القيم الاخلاقية تحفظ الأمن وتقى من الشرور فى المجتمع

ألقى الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، حيث دار موضوعها عن "أهمية القيم الأخلاقية فى بناء المجتمع".





قال الدكتور العوارى: إن القيم الأخلاقية تعد من أساسات قيام الحضارات والثقافات، ولهذا فقد احتلّت جانبًا مُهمًا فى الدين الإسلامى، حيث تعد بمثابة الجانب المعنوى والروحى للدين، وقد بيّن النبى -صلى الله عليه وسلم- أن من أسباب بعثته؛ إتمام منظومة الأخلاق، والرقى بها، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه- عن النبىّ -صلّى الله عيله وسلّم- أنّه قال: (إنما بُعِثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ).

وأوضح عميد كلية أصول الدين، أن ما يدل على أهميّة الأخلاق ومنزلتها فى دين الإسلام؛ أن صاحب الخُلق أقرب الناس منزلة من النبىّ -صلّى الله عليه وسلّم- يوم القيامة، ففى حديث عبدالله بن عمرو -رضى الله عنه- أن النبىّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ألا أخبرُكم بأحبِّكم إلىّ وأقربَكم منِّى مجلِسًا يومَ القيامةِ ؟ فسكَتَ القومُ فأعادَها مرَّتينِ أو ثلاثًا قال القومُ : نعَم يا رسولَ اللهِ قال أحسَنُكم خُلُقًا).

وبين الدكتور العوارى أن القيم تحفظ الأمن، وتقى من الشرور فى المجتمع، لأن تأثيرها أعظم من تأثير القوانين والعقوبات، فالقيم المتأصلة فى النفس تكون أكثر قدرة على منع الأخطاء من العقوبة والقانون.

واختتم فضيلته بأنه يجب علينا أن نتحلى بالقيم الأخلاقية الحميدة وأن نعمل جاهدين على تطبيقها حتى يعم السلام والأمن، مبينًا أننا إذا حافظنا عليها سيتحقق لنا كل خير، وإذا غفلنا عنها أُصبنا بالبلايا وانتشر المرض فى جسد المجتمع.