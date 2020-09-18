شهد عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، والشيخ عاصم قبيصى مدير مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة وشهدوا صلاة الجمعة بمسجد البشرة بمدينة الغنايم.





وأشاد محافظ أسيوط، وفقا لبيان صحفى، بالدور البارز لوزير الأوقاف الذى يولى المساجد عناية خاصة، مؤكدا أن بيوت الله لا بد أن تكون منارة وعنوانا للنظافة والجمال، كما عبر عن سعادته بالتزام الجمهور بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ أسيوط ومدير مديرية الأوقاف يفتتحان المساجد الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.