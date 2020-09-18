"الزراعة": 11750 رخصة لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال العام الجاري

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أنه رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، إلا أن القطاع أصدر 11 ألفا و750 ترخيص تشغيل خلال تسعة أشهر، منها 335 رخصة خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 16 سبتمبر الجاري لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.
وقال سليمان - في تصريح اليوم - أنه تمت أيضا الموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع الماضي، مما يدل على ريادتنا في صناعة الأعلاف طبقا للمواصفات القياسية، وخاصة في وجود مركز إقليمي للأغذية والأعلاف معتمد دوليا يتم من خلاله فحص الأعلاف المصدرة للخارج.
وأضاف أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم تطبيق ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، ما يعمل على رفع كفاءة العنابر والحظائر وتحسين معدلات أداء الدواجن أو الحيوانات بداخلها.
وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن القطاع يتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية من أجل تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين، في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.
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