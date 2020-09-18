"الزراعة" تصدر إنفوجراف وفيديو بأهم أنشطتها خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "إنفوجراف" حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 11 وحتى 17 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أعد المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة والمشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية إن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركز، والتي تعتمد بشكل أساسي على الاستفادة من كافة العاملين بالمركز، وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، لتحسين الأداء، للمساهمة الفعالة ضمن المنظومة الإعلامية للوزارة.

وتصدر نشرة الحصاد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكى، فضلا عن مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الإفريقي للثورة الخضراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس والمنعقد تحت عنوان "فرص الاستثمار في مجال الزراعة والنظم الغذائية في ظل جائحة كورونا" بحضور وزراء الزراعة الأفارقة.

وأشار الملخص إلى أن وزير الزراعة، بحث خلال الأسبوع الماضي، مع سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة تكثيف سبل التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات في مجال إنتاج التقاوي والمعدات والبحوث الزراعية، وكذلك إعلانه عن استعداد الوزارة لإطلاق المرحلة الثالثة من منظومة كارت الفلاح في 6 محافظات وهي "الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر والدقهلية"، حيث ستبدأ المرحلة بتفعيل المشروع في محافظتي القليوبية والمنوفية وبعدها في الـ4 محافظات الأخرى في غضون أسبوعين، وأنه من المقرر الانتهاء من الـ14 محافظة المتبقية في يناير المقبل.

ووفقا للحصاد الأسبوعي، شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في برنامج ورشة العمل الإفتراضية حول "تأثير جائحة كورونا على قطاع الثروة الحيوانية فى المنطقة العربية"، والتي نظمها، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (إكساد)، فضلا عن إطلاق مركز بحوث الصحراء الخطة العامة البحثية والتطبيقية للعام الحالى 2020 / 2021 والتي تشتمل على تنفيذ خمسة برامج بحثية رئيسية والعديد من البرامج الفرعية التي تغطي كل التخصصات العلمية للمركز، والتي تهدف إلى المساعدة في تحقيق التنمية الزراعية للصحاري المصرية.

وخلال الأسبوع الماضي، تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 306 آلاف و240 فدانا، وبلغت كمية القش 575 ألفا و458 طنا، حيث بلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز 480 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 227 ألفا و542 طنا، وتم فرم 105 آلاف و909 أطنان، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 226 ألفا و661 فدانا، كما نفذت الوزارة الزراعة، 25 مدرسة حقلية في 12 محافظة منها 4 مدارس في مجال الإنتاج الحيواني و5 مدارس في محصول الأرز و6 مدارس في محصول الذرة الشامية و7 مدارس في محصول القطن ومدرستين لمحصول الذرة الرفيعة ومدرسة لمحصول الطماطم.

وأطلق معهد بحوث المحاصيل السكرية، خلال نفس الفترة، برنامجه الإرشادي لمحصول بنجر السكر، وذلك من خلال دورتين تدريبيتين، في محافظتي الإسكندرية والدقهلية، للتركيز على التوصيات الفنية والمعاملات القياسية لمحصول بنجر السكر بداية من إعداد الأرض للزراعة حتى الحصاد والتوريد للمصانع، كما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، زيادة عدد ساعات استقبال العينات من الجمهور والمصدرين بواقع 3 ساعات يوميا، للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من زيارة أكثر من 27 ألف منزل في 1362 قرية لاكتشاف الأمراض الوبائية للماشية مبكرا، وتم فحص 69050 حيوانا، استكمالا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية، كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أن إجمالي التراخيص التي تم إصدارها خلال الشهور التسعة الماضية 11750 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تمت الموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع الماضي.