نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مساجد جديدة بالمنيا في المقال التالي
وأدوا جميعًا صلاة الجمعة اليوم بمسجد سيدى احمد الفولي بمدينة المنيا.
وأشاد المحافظ بوعي أبناء المنيا والتزامهم جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد، موجها التحية والتقدير لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الجهد الرائع المبذول في خدمة بيوت الله وعمارتها بما يضحض كلام الجماعات المتطرفة.
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