صور .. فحص أول مواطنين بالمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة فى الشرقية

تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، انتظام سير العمل للفرق الطبية المتحركة، بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وعلاج الأمراض غير السارية بمحافظة الشرقية.





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