أهم الأخبار.. انتصار مصري جديد بالأمم المتحدة.. الحكومة ترد على شائعة تأجيل المدارس.. ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب.. ويوسف بلايلي...

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الحكومة تنفي 10 شائعات في أسبوع.. فيديوجراف

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديوجرافا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل الآي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

نفي المركز الاعلامي لـ مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبًا للموجة الثانية لـ فيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تبادلا إطلاق النار مع الشرطة.. إصابة عنصر إجرامى خطر وهروب آخر إلى الزراعات بأسيوط

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (رشاش جرينوف وعدد 50 طلقة نارية من ذات العيار ، بندقية آلية وعدد 6خزن لذات السلاح وعدد 175 طلقة نارية من ذات العيار ، 2 دراجة نارية ) فى حملة أمنية إستهدفت ( إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بناحية المعابدة الشرقية دائرة المركز ) وذلك بمحل إختبائهما بأحد المنازل الكائنة بذات القرية محل إقامتهما .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

يبحث دومًا عشاق هواتف آيفون الشهيرة على الإصدارات ذات الحجم الصغير الملائم لليد، معتمدين علي سمعة هاتف آبل الأذكي و الأكثر أناقة فى العالم، ولكن يواجههم أسعار عالية عند الشراء، وبفضل هذا العرض يمكنك إقتناء آيفون 7 بأقل من نصف سعره تقريبًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل ضعف الدولار؛ إذ أثرت بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة سلبا على آمال التعافي الاقتصادي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

في 13 محافظة.. وزارة الأوقاف تفتتح 71 مسجدا من مواردها الذاتية

افتتحت وزارة الأوقاف، صباح اليوم 71 مسجد في 13محافظة على مستوى الجمهورية، من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية، ضمن 314 مسجدًا سيتم افتتاحهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

أعلن موقع جول العالمي عن حصول النادي الأهلي علي خدمات الجزائري يوسف بلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة استعدادا للموسم الجديد .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. ومدرب يصل القاهرة اليوم

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك رحيله عن تدريب القلعة البيضاء دون إبداء اسباب محدده رغم وصوله إلى نصف نهائي دورى ابطال أفريقيا، وقام دبفع الشرط الجزائي وقدرة 250 ألف دولار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

انتصار مصري جديد بالأمم المتحدة.. انتخاب السفيرة وفاء بسيم في لجنة حقوق الإنسان

بعد مرور أقل من أسبوع على فوز المرشح المصري لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق نصر آخر لمصر، حيث تم انتخاب المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم في عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك يوم 17 سبتمبر الجاري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

5 علاقات جنسية تهز الشارع المصري..حاول إقامة علاقة محرمة مع خالته فخلصت عليه| تفاصيل

دائمًا يكون طريق الحرام ، ما تكون نهايته خراب على الطرفين، فاحدهما تقوده أفكاره إلى السجن من أجل إنهاء العلاقة المحرمة، والأخر يكون ضحية، أنه الشيطان يلعب دوره فى بداية ارتباطهما ببعض عندما يزين لهما في نظرهما المتعة الحرام وتنتهي بإقامة علاقة جنسية حتى يقع الطرفين فى براثن العشق والخيانة ومن ثم القتل من أجل إنهاء العلاقة.. «،دوت الخليج» يرصد تقرير عن جرائم القتل التي ارتكبتها السيدات من أجل إنهاء العلاقة المحرمة مع ضحياهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة تستقطب الرجال من خلال نشر صور الفتيات عبر الإنترنت

نجح رجال الامن فى ضبط إحدى السيدات لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

168 ساعة قضاها رجال مباحث الجيزة في البحث والتحري وجمع الخيوط لكشف ملابسات مقتل سيدة مصرية - اماراتية داخل شقتها بمنطقة الطالبية.. تتبع الأدلة قاد فريق البحث لحارس العقار المشتبه به الرئيسي الذي اختفى فور اكتشاف الجريمة والذي بدوره كشف عن باقي العصابة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج