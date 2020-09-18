نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر للطيران تعلن عن تسيير رحلاتها إلي 46 جهة دولية في المقال التالي
وقالت شركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، البحرين، أكرا، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، اسطنبول، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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