طريقة تقديم تظلم الحذف من التموين ورابط موقع دعم مصر للتموين

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا، يتم تحويل أغلب خدمات المواطنين تدريجيًا، إلى النظام الإلكتروني، وذلك بهدف تحقيق تقدمًا ملحوظًا في الاستخدام التكنولوجي، داخل مصر بين مواطنيها، وتيسيرًا على المواطنين أيضًا لإنجاز مهامهم، ومن أبرز الخدمات المقدمة للمواطنين في مصر إلكترونيًا، خدمة تظلم الحذف من التموين، والذي أثار جدلًا واسعًا بينهم، ما دفع وزير التموين السيد الدكتور على المصيلحي، لفتح باب التقدم بتظلم لإعادة البطاقات المحذوفة إلى التموين مرة أخرى.

طريقة تقديم تظلم الحذف من التموين

عقب توجيه وزير التموين للمواطنين في مصر، بضرورة التقدم بطلب تظلم للحذف من التموين، لإعادة النظر مرة أخرى من جانب الوزارة، تجاه هذا الحذف، بدأ الكثير منهم في التساؤل بشأن؛ طريقة تقديم تظلم الحذف من التموين، وتحديث بطاقة التموين من رابط موقع دعم مصر الرسمي، وذلك حتى يتمكنون من أحقيتهم في الحصول على السلع التموينية مرة أخرى.

خطوات إعادة المحذوفين من بطاقات التموين

إذا كنت قد تعرضت لحذف بطاقة التموين الخاصة بك من النظام، يجب عليك تتبع الخطوات التالية لإعادة بطاقة التموين، والاستفادة من السلع التموينية مرة أخرى، وذلك كما يلي:

قم أولًا بزيارة مكتب التموين، التابع له بطاقتك التموينية، واستعلم عن أسباب حذف بطاقة التموين. إذا علمت سبب حذف بطاقتك التموينية، يجب عليك أن تحضر المستندات، التي تمكنك من إعادة تسجيل بطاقة التموين الخاصة بك مرة أخرى. في حالة إثبات تضررك بدون وجه حق، وحذف بطاقتك التموينية عشوائيًا، فإنها تتم إعادتها للاستفادة بالسلع التموينية مرة أخرى خلال 21 يومًا، عقب إعلان أسماء المحذوفين من بطاقات التموين.

مستندات إعادة تفعيل بطاقة التموين

تتعدد أسباب حذف بطاقات التموين، ولهذا السبب تختلف الأوراق المطلوبة من كل متضرر وفقًا لسبب الحذف، وذلك بالكيفية التالية: