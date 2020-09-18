انت الان تتابع تفاصيل خبر انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة فى الجيزة .. اعرف التفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الحيزة، أنه سيتم انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة فى المحافظة اعتبارًا من الساعة الـ 6 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 9 من صباح غدٍ السبت.

وقالت “الشركة”، فى بيانٍ لها، إن المياه ستنقطع عن مناطق: “إسكان الشباب، وهضبة الأهرام، وإسكان الضباط، وكفر غطاطي، ومنشأة البكاري، وكفر نصار، وكوم بكار، عزبة جبريل، والكوم الأخضر، ومنطقة فيصل، والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتي المنصورية”.

انقطاع مياه الشرب فى الجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أن سبب الانقطاع يأتى؛ لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة، ضمن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها؛ لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

من جانبها، شددت محافظة الجيزة على أهالى مناطق انقطاع المياه، وخصوصًا أصحاب المخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنها سوف تقوم بتدبير عديد من السيارات المحملة بالمياه الصالحة للشرب فى حال طلبها على رقم الخط الساخن 125.

انقطاع مياه الشرب فى قليوب

جدير بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، أعلنت أنه سيتم قطع المياه عن مدينة قليوب، الخميس المقبل، الموافق 24 سبتمبر الجارى، من الساعة الـ 8 صباحًا، وحتى الساعة الـ 12 من اليوم نفسه، لعمل توسعات وصيانة بمحطة مياه كوم أشفين، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك التوسعات فى أقرب وقت ممكن وإعادة الضخ سريعا مرة أخرى.