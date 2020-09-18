صور..وزير الأوقاف يتابع تطوير مدينة الحرفيين بالغردقة بتكلفة 350 مليون جنيه

تابع عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية التى تتم مدينة الحرفيين على الطريق الدائرى الأوسط لمدينة الغردقة.





وأكد حنفى خلال جولته الميدانية داخل مدينة الحرفيين أن إقامة هذه المدينة جاء بهدف الحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة صديقة للبيئة، إذ يتم نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق الكتلة السكنية إلى أطراف مدينة الغردقة بالطريق الدائرى الأوسط.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه لم يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى بالرغم من إرسال نسخة من الكشوفات الخاصة بالمرشحين لمجلس مدينة الغردقة وهيئة الأوقاف والصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك بسبب عدم مقدرة أصحاب الورش على دفع تكلفتها، موضحاً فى ذلك الصدد أنه يسعى دائما للوقوف بجانب أهالى المحافظة ويقدم لهم الدعم بقدر المستطاع فى شتى المجالات، لذلك تواصل مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وتدخل لدى البنك المصرى للصادرات لتمويل مدينة الحرفيين بالكامل 100% بفائدة متناقصة بلغت 5%.

وأوضح وزير الأوقاف أن مدينة الحرفيين تنفذها هيئة الأوقاف المصرية بمدينة الغردقة، وتم إنشائها خارج المدينة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لنقل جميع الورش خارج نطاق المنطقة السكنية، للحفاظ على الغردقة من تلوث البيئة عقب إعلان المحافظة عن إخلاء جميع الأنشطة الصناعية ونقلها إلى خارج مدينة الغردقة.

وأضاف حنفى أن مدينة الحرفيين تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، ومن المقرر نقل جميع الورش الحرفية والصناعية من داخل الكتلة السكنية إلى منطقة الحرفيين، التى تقام بها أول مدينة صناعية، وهى محلات تجارية بديلة للورش.

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة و تقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، وتضمنت 16 كافتريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات كما يوجد 16 "سوبر ماركت" لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجارى ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التى قد يحتاجها أهالى المحافظة.

وعلى هامش الزيارة، تابع محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف مسجد الدهار الكبير وسوق الخضار والفاكهة الجديد لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تتم بها إذ يتم افتتاح بعض منها خلال العيد القومى القادم للمحافظة.

شارك فى الجولة الميدانية المهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.