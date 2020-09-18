صور .. محافظ الفيوم يوجه التحية لوزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حسنى أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة.





وصلوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد الخليفة بحى الورشة بمدينة الفيوم، فيما أدى الخطبة الدكتور حسنى أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم تحت عنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة". ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله وعمارتها، مبينا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا فى خدمة بيوت الله والاهتمام بها مبنى ومعنى. كما أشاد بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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