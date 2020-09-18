مرصد الكهرباء : 29 ألفا و150 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

وأشار المرصد، فى بيان له، إلى أنه لم يتم أمس خفض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - فى نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 29 ألفًا و150 ميجاوات مقابل 30 ألفًا و100 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفًا و179 ميجاوات.

ولفت إلى أن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية.