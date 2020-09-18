غدا .. بدء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن الامتحانات التحريرية ستستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29-9-2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثانى يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهى، يوم الأربعاء الموافق 30-9-2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 238113 طالبا وطالبة منهم 119853 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعى، و36228 طالباو طالبة بالتعليم الزراعى، و77269 طالبا وطالبة بالتعليم التجارى، و4763 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقى.

ويبلغ إجمالى عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات 424 لجنة منها 205 لجان تعليم صناعى، 72 لجنة تعليم زراعى، 138 لجنة تعليم تجارى، 9 لجان تعليم فندقى، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 35 مركزًا منها 6 مراكز بالقاهرة والجيزة.