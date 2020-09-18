العليا لحقوق الإنسان: مصر حققت إنجازين مهمين على صعيد تعزيز مكانتها الدولية

قالت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن مصر حققت إنجازين مهمين على صعيد تعزيز مكانتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية، بفوز مرشحها السفير الدكتور محمد عز الدين بعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادى الاجتماعى قبل أيام.





وأوضحت فى بيان لها اليوم، أنه فازت أيضا مرشحتها الدكتورة وفاء نسيم، بعضوية لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وتابعت اللجنة أن ما حدث يبرهن على احترام المجتمع الدولى لمصر ومكانتها، فضلا عن تقديره للإمكانات المتميزة للكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابى، فى مجال تعزيز وصون حقوق الإنسان، كما أنه يدل على سلامة النهج الوطنى المتبع فى مجال حقوق الإنسان.