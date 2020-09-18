أول قرار من المجلس القومى للطفولة بعد إخلاء سبيل أحمد وزينب

قال صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس بعد حكم الإفراج عن أحمد حسن وزينب بكفالة 40 ألف جنيه سيتابع حالة الطفلة إيلين ويقدم تقرير للنيابة عن معاملة والديها كل شهر.

وأضاف "عثمان" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن المجلس القومى للطفولة والأمومة سيقوم بتقديم جلسات ارشاد أسرى وتربية إيجابية سواء فى منزلهم أو طلب حضورهم للمجلس والبنت لن تحتاج جلسات نفسية لصغر سنها.

وكل فترة نذهب للمنزل نشاهد هل البنت فى المنزل وطريقة معاملتهم لها وإذا وجدت فيديو جديد به أى أيذاء للطفلة سيتم إتخاذ الإجراءات.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإخلاء سبيل المتهمين ”أحمد وزينب“ إذا سددا ضمانًا ماليا، وتكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.

وكانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.