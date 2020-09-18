قومي المرأة يهنئ السفيرة وفاء بسيم لانتخابها في عضوية لجنة حقوق الإنسان

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة الى السفيرة وفاء بسيم والتى تم انتخابها في عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك يوم 17 سبتمبر الجاري.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها وسعادتها بإختيار السفيرة وفاء بسيم في هذا المنصب الهام، هو يعد انتصارا مشرفا لمصر وللمرأة المصرية، ويدل على تمتع مصر بكوادر نسائية متميزة وعلى مستوى دولي، مشيرة ان السفيرة وفاء شغلت العديد من المناصب الدبلوماسية الهامة التى أثبتت خلالها قدراتها وتميزها وكان لها العديد من الإسهامات في هذا المجال، حيث شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف التي تولت خلاله مهمة تمثيل مصر في مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب التفاعل مع مختلف الأجهزة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة بكل كفاءة وفاعلية.

جدير بالذكر أن المرشحة المصرية كانت ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل 15 مرشحًا مثلوا دولًا وأقاليم مختلفة، في ظل سباق انتخابي وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التي حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذي استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.