القطاع يفرح .. خبراء : بوابة العمرة تحمي مستقبل شركات السياحة

رحب خبراء فى القطاع السياحي بقرار رئيس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية ، واصفين إياه بأنه يحمى مستقبل الشركات السياحية.

وعدد أصحاب شركات السياحة، فوائد بوابة العمرة المصرية ، وأوضحوا أنها تضع الشركات فى المسار التكنولوجي الصحيح.

أشاد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بقرار رئيس الوزراء لمشروع البوابة المصرية للعمرة، مؤكدا أن المشروع يحمي مستقبل شركات السياحة.

أوضح عاصم فى تصريحات صحفية أن البوابة تضع نهايه لمحاولات العبث من حين لآخر بمقدرات الشركات وتمنع محاولات القفز فوقه من جهات عديدة. لفت عاصم إلى أن فكرة البوابة بزغت من مجموعة لشباب القطاع وأبنائه المتميزين وينسب لهم الفضل في تحريك المياه الراكده ليتبناها مجلس ادارة غرفه شركات السياحة و بذل فيها الزملاء بالسياحه الدينيه مجهودا ضخمًا .



أوضح أن المصري للغرف السياحية رفض أن يكون دورة مجرد الأعتماد بشكل روتيني كما كان في السابق واثبت ذلك عبر إرجاء الإعتماد لحين إجراء حوار مع مجموعة الثلاثين بأعتبارهم أعضاء عمومية الإتحاد و المنتخبين من الشركات السياحيه .

أضاف عاصم: بالفعل تم عمل إجتماع طارئ إفتراضي بالفيديو كونفرانس جرت مناقشات مستفيضه أستمرت أكثر من خمسة ساعات و تمت مناقشة كل بند بأستفاضه و أنتهت بموافقة مجلس إدارة الإتحاد و تم رفعه للجهه الإداريه.

من جانبه أشاد عماري عبدالعظيم عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية بقرار رئيس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بوابة العمرة المصرية مؤكدا أنصف الشركات أمام التطور التكنولوجي .

أكد عماري فى تصريحات ل"دوت الخليج" ، إن بوابة العمرة المصرية ستقضي على ظاهرة السماسرة ، وسيكون هناك شفافية تامة فى علاقة الشركات السياحية والعملاء .

أضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية إلى، قطار التكنولوجيا من يتركة سيتخلف كثيرا ، فى مواكبة متطلبات سوق الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية.

