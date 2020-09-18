أعلنت شبكة قنوات الحياة عن عودة الإعلامي عمرو الليثى للظهور عبر شبكة قنوات الحياة من خلال البرنامج الشهير " واحد من الناس ". أذاعت قناة الحياة عبر شاشتها البرومو و الإعلان التشويقي عن عودة الإعلامي عمرو الليثى إلى قناة الحياة ببرنامج واحد من الناس ، والذي تضمن ظهور عمرو الليثي وهو يتابع الاستعدادات النهائية لعودة برنامج واحد من للناس مع فريق العمل وشكل الديكورات ، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وإذاعة أولى حلقات البرنامج قريبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور جديد لـ عمرو الليثي على شاشة الحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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