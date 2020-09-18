نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: عرض أفلام معارض ديارنا بساقية الصاوي لليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت فاعليات اليوم الثاني ل"سينما الأربعاء" لعرض أفلام وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث عُرض أفلام عن معارض ديارنا والأسر المنتجة، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وبالتعاون مع ساقية الصاوي.

وعقب عرض الأفلام أقيمت حلقة نقاشية مع الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، دارت حول أهم النقاط المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي كمنهج للوزارة في الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي، إن برنامج فرصة جاء مكملا لبرنامجي تكافل وكرامة بهدف تمكين مستحقو الدعم اقتصاديا من خلال منحهم فرصة حقيقية للعمل بالتشبيك والشراكة مع مختلف الجهات كمنظمات المجتمع المدني والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بفرص العمل لذوي الإعاقة ؛ أكد الشبراوي أن الوزارة تسعى دائما لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة في الكثير من المجالات ولا تكتفي فقط بنسبة ٥٪، وتهتم بمنحهم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي.

ودار الجزء الثاني من النقاش حول معرض ديارنا ومعارض الأسر المنتجة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي على مدار العام في مختلف محافظات الجمهورية، وقالت، أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية سابقا إن معارض الأسر المنتجة التي تنظمها الوزارة تعد أحد أوجه التمكين الاقتصادي؛ لأنها تعد مصدر دخل للكثير من الأسر من خلال تشجيع أصحاب الحرف اليدوية لخلق فرص عمل لهم عن طريق المشروعات الصغيرة، ولدينا الكثير من هذه المشروعات على أرض الواقع في قرية تونس بالفيوم التي يعمل بها المئات في صناعة الخزف، وأيضا الحرف اليدوية في شمال وجنوب سيناء.