نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد معهد الأورام يكشف حقيقة فيديو استغاثة مريض بعد إجراء عملية جراحية في المقال التالي
وأوضح عميد المعهد القومي للأورام، أن المريض يعاني من ورم سرطاني بالمرئ وقد قام الأطباء بإجراء عملية جراحية لاستئصال الجزء الأسفل من المرئ مع جزء من المعدة وتوصيل المعدة بالمرئ داخل الصدر وتم ذلك فى قسم أورام الصدر، مؤكدًا أن المريض بحالة صحية جيدة ولا يحتاج إلى رعاية مركزة أو جهاز تنفس صناعي وأكبر دليل على ذلك أنه يظهر في الفيديو وهو يتكلم بشكل طبيعي.
وأشار الدكتور حاتم أبو القاسم، إلى أن المريض إيجابي كورونا ويتعافى منها حيث تم وضعه تحت المتابعة؛ وأنه من المتوقع خروجه من المعهد في غضون 3 أيام، وأنه يحتاج أكثر لرعاية نفسية بسبب خوفه بعد إجراء العملية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عميد معهد الأورام يكشف حقيقة فيديو استغاثة مريض بعد إجراء عملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.