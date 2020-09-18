9 مرشحين لـ النواب فى ثانى أيام تلقى طلبات الترشح فى الإسكندرية

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، تقدم 137 شخصا للترشح على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس النواب، وذلك على مدار يومين منذ فتح باب التقديم.





وتلقت اللجنة، ومقرها مجمع محاكم الإسكندرية، طلبات من 128 مرشحا، فى اليوم الأول أمس، و9 مرشحين اليوم الجمعة، ليصل الإجمالى إلى 137 مرشحا حتى الآن. وتجرى الانتخابات على المقاعد الفردية فى 6 دوائر موزعين على أقسام الشرطة بواقع 4 مقاعد للدائرتين الأولى والسادسة، و3 مقاعد للثانية، ومقعدين للدائرتين الثالثة والرابعة، ومقعد واحد للدائرة الخامسة بإجمالى 16 مقعدا. وتواصل لجنة الانتخابات بمحكمة الإسكندرية، تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب 2020 حتى 26 سبتمبر الجارى، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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